Restrictions sportives: les Remparts et l'Armada écopent

Les activités des Remparts de Québec et de l'Armada de Blainville-Boisbriand, deux des équipes de hockey junior en zone rouge, seront suspendues jusqu'à la fin du mois d'octobre en raison des nouvelles mesures annoncées lundi par le gouvernement du Québec relativement à la pratique des sports d’équipe.

Ainsi, dès jeudi, celle-ci sera interdite dans les zones rouges identifiées par les autorités provinciales, qui tentent de freiner la progression de la COVID-19 sur leur territoire. Conséquemment, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devra déterminer la suite, car son calendrier 2019-2020 – amorcé vendredi dernier – sera perturbé et nécessitera des transformations importantes.

«En tant que maman de deux jeunes sportifs, je comprends et partage la déception des jeunes athlètes et leurs parents», a pour sa part déclaré la ministre déléguée aux sports et aux loisirs, Isabelle Charest, en conférence de presse.

Les matchs suivants prévus par la LHJMQ devaient avoir lieu vendredi.

Plus de détails à venir...