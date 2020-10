Un hommage à Richard Desjardins

Même si Richard Desjardins se fait aujourd’hui plus discret, son répertoire continue d’être célébré. Dès que les mesures sanitaires le permettront, Martin Giroux sillonnera la province avec Quand j’aime une fois j’aime pour toujours, un hommage au célèbre auteur-compositeur-interprète québécois.

Quiconque ayant suivi – même de loin – la carrière de Martin Giroux le confirmera : ce nouveau projet n’a rien de surprenant ni d’aléatoire. C’est en effet avec le titre Le cœur est un oiseau qu’il a tenté d’accéder à la finale de Star Académie en 2004. Depuis, le répertoire de Richard Desjardins s’invite régulièrement dans les prestations du chanteur de 41 ans.

Bref, l’histoire d’amour entre Martin Giroux et l’œuvre de Richard Desjardins est bien documentée. Et elle perdure depuis aujourd’hui plus de 25 ans.

« C’est en quelque sorte grâce à lui que je fais ce métier ; ses chansons sont les premières que j’ai apprises à la guitare. C’est un artiste que je respecte énormément. Et il mérite qu’on célèbre ses chansons. Elles ne doivent jamais être oubliées », avance Martin Giroux au bout du fil.

Ce respect est la raison pour laquelle il a tenu à obtenir la bénédiction de Richard Desjardins avant d’officialiser son projet de tournée. Une captation de l’unique représentation donnée à ce jour, en février dernier, a été envoyée au célèbre auteur-compositeur-interprète dans l’espoir d’obtenir son accord.

Approuvé par Desjardins

Photo Ben Pelosse

« J’étais prêt à abandonner le projet s’il s’y opposait. Alors quand j’ai reçu son OK, j’ai eu l’impression d’avoir gagné le million », laisse tomber Martin Giroux en riant.

Quand j’aime une fois j’aime pour toujours est donc constitué entièrement des airs de Richard Desjardins, des plus connus aux plus obscurs. Mais le spectacle s’articulera autour des expériences personnelles de Martin Giroux, à savoir l’impact qu’ont eu les Tu m’aimes-tu ?, Les Yankees et autres sur son parcours.

« Il m’a fait vivre tellement de choses et d’émotions au cours de ma vie. C’est ce que je veux mettre de l’avant. Montrer à quel point ses chansons m’ont touché », résume le chanteur.

La pandémie a bien évidemment freiné la mise en marché de cette nouvelle tournée. Mais Martin Giroux demeure confiant de pouvoir la promener dans les salles de la province d’ici la fin de l’hiver prochain.