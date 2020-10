BEAUREGARD, Richard



À Longueuil, le 22 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Richard Beauregard, conjoint de Mme Louise Desmeules.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Huguette L'Écuyer (feu Robert), Mireille Brodeur (Maurice Ouellette), Jean Desmeules (Lucette Senécal), Gilles Desmeules, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 8 octobre 2020 de 18 h à 19 h à la :L'inhumation suivra le vendredi 9 octobre à 11 h au Cimetière Sainte-Thérèse d'Avila à Sainte-Thérèse de Blainville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.