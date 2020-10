Environ 3,4 millions de téléchargements d'Alerte COVID au Canada

L’application Alerte COVID a été téléchargée environ 3,4 millions de fois au Canada et a servi à notifier des personnes exposées au virus dans le cas de 856 infections.

C’est ce qu’ont indiqué des fonctionnaires de Santé Canada en se basant sur des chiffres préliminaires, mardi, au cours d’une séance d’information technique.

«On voit définitivement, depuis la dernière semaine, une augmentation dans l’entrée des clés à usage unique. On voit l’effet du fait qu’il y a plus de provinces [qui utilisent l’application]», a dit Marika Nadeau, directrice générale du groupe de travail sur l’application mobile.

Les utilisateurs sont appelés à entrer des clés à usage unique lorsqu’ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 afin que toutes les personnes qui ont été en contact avec eux soient notifiées. Santé Canada ne savait pas combien de citoyens avaient reçu pareille notification, mardi, mais a indiqué que 856 clés à usage unique ont été entrées dans le système.

De lundi à mardi seulement, environ 160 000 téléchargements d'Alerte COVID ont été effectués, a en outre indiqué Mme Nadeau. Cela coïncide avec l’annonce du gouvernement québécois de François Legault qui se joignait aux provinces utilisant l’application pour faciliter le traçage. On ne savait toutefois pas de quelles provinces exactement provenait chacun de ces téléchargements.

Santé Canada estime qu’Alerte COVID fonctionne pour 92 % des téléphones cellulaires en circulation au pays.

S’il martèle qu’un plus grand nombre possible de téléchargements assurera une plus grande efficacité de l’application, Ottawa ne s’est pas fixé d’objectif à atteindre.

Alerte COVID a été lancé il y a environ deux mois par le fédéral. En plus du Québec qui y a adhéré lundi, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador sont aussi du nombre. On s’attend à ce que la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard emboîtent bientôt le pas.