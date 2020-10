Avons-nous les moyens de payer les employés municipaux 104 533$?

Si vous habitez dans l’une des 10 grandes villes de 100 000 habitants et plus au Québec, sachez que « vos » employés municipaux gagnaient en moyenne l’an dernier une rémunération globale de 104 533 $, soit 82 469 $ en salaires, 22 064 $ en charges sociales.

À la lumière du rapport Le point sur la rémunération et les effectifs dans les municipalités du Québec effectué par Jonathan Deslauriers, Robert Gagné et Jonathan Paré du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, la question fondamentale à se poser devant une telle rémunération est la suivante.

Les citoyens des villes concernées ont-ils les moyens financiers de se payer des fonctionnaires municipaux à un tel niveau de rémunération ?

Pour la grande majorité des citoyens, sûrement pas ! Pour la simple et bonne raison qu’ils gagnent, eux, une rémunération nettement inférieure à celle de « leurs » fonctionnaires municipaux.

Et pour affirmer cela, je me base notamment sur le rapport Rémunération des salariés de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) qui porte sur la comparaison de la rémunération globale des salariés syndiqués à la charge du gouvernement du Québec avec celle des autres salariés du marché du travail québécois.

L’AVANTAGE MUNICIPAL

De toutes les catégories de salariés, ce sont les employés municipaux des municipalités de 25 000 habitants et plus qui reçoivent la rémunération (salaire et avantages sociaux) la plus élevée.

Et de combien ? À la lumière des données rapportées par l’ISQ, j’ai calculé que les employés municipaux gagnaient en 2019 quelque 42,8 % de plus que les salariés non syndiqués du secteur privé et 13,9 % de plus que les salariés syndiqués du privé. Par secteur privé, l’ISQ fait référence ici aux entreprises de 200 employés et plus.

Autres comparaisons fort révélatrices de la rémunération municipale, les employés municipaux bénéficient d’une rémunération globale moyenne qui dépasse sensiblement celle de toutes les autres catégories de salariés travaillant dans le secteur public.

La rémunération des employés municipaux dépasse de 11,7 % celle des salariés qui travaillent dans les entreprises publiques (sociétés d’État), et de 16,5 % celle des salariés du secteur universitaire québécois.

Et concernant les fonctionnaires du gouvernement fédéral qui travaillent au Québec, sachez qu’ils empochent 17,9 % de moins que nos employés municipaux.

ENCORE PLUS FRUSTRANT...

L’affront suprême pour les fonctionnaires à l’emploi du gouvernement du Québec c’est de constater que bon an, mal an, les fonctionnaires municipaux reçoivent 35 % de plus qu’eux au chapitre de la rémunération globale.

Il faut savoir que les données compilées par l’Institut de la statistique du Québec sur la rémunération moyenne des employés municipaux portent sur l’ensemble des municipalités de 25 000 habitants et plus.

Or, si on avait comparé la rémunération des différentes catégories de salariés avec les fonctionnaires municipaux des 10 grandes villes, les écarts de rémunération auraient été nettement plus grands.

Pourquoi ? Selon l’étude du Centre sur la productivité et la prospérité, les employés municipaux des municipalités de 100 000 habitants et plus gagnent en moyenne 20,8 % de plus que ceux des municipalités de 50 000 à 100 000 habitants, et 30,6 % de plus que ceux des municipalités de 25 000 à 50 000 habitants.