LAFORTUNE, Nicole



À Repentigny, le 5 septembre 2020, est décédée Mme Nicole Lafortune, épouse de feu Marcel Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Micheline et Robert Chartrand, ses 6 petits-enfants Philippe, Véronique, Geneviève, Martin, Sébastien et Alexandre, 8 arrière-petits-enfants, son ami de coeur Maurice Forget.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Francine et Micheline, leur conjoint ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 10 octobre de 10 h à 13h.Une cérémonie religieuse suivra à 13h30 à l'église de La Purification au 445 Notre-Dame, Repentigny (face au salon).