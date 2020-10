Douche froide pour les proprios d’un gym qui devait ouvrir samedi

La fermeture des salles d’entraînement provoque toute une onde de choc dans le milieu sportif, et plus particulièrement pour de jeunes entrepreneurs qui préparaient depuis des mois l’ouverture de leur gym.

• À lire aussi: Gyms fermés, masques à l'école; comment s'y retrouver

Tout était en place au gym Carbo Performance Fitness qui devait ouvrir ses portes cette fin de semaine à Saint-Anselme, dans la région de Chaudière-Appalaches, mais le moment attendu est annulé en raison des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement Legault.

Ce resserrement est reçu comme une véritable douche d’eau froide pour les partenaires qui se sont donnés corps et âme pour bâtir cet espace d’entraînement.

«J’étais en voiture, parti faire des commissions dans le village. La radio jouait dans le véhicule. J’ai appris ça... j’ai été obligé de me tasser sur le bord du chemin, me baisser les bras et me dire : ‘’C’est pas vrai. C’est pas vrai que mes jeunes, avec tous les efforts qu’ils ont mis... Depuis le mois de mai on travaille sept jours sur sept pour mettre ça sur la grosse ‘’coche’’ pour notre public, notre région. Puis là, on est carrément à terre», déplore Philippe Carbonneau rencontré par TVA Nouvelles.

Le coup n’est pas seulement dur pour le moral, mais également pour les finances. Les partenaires ont investi près de 350 000 $ dans les installations qui ne seront pas utilisées, du moins jusqu’au 28 octobre prochain.

La devise du gym, «Difficile ne veut pas dire impossible», se retrouve ainsi déjà mise à rude épreuve.