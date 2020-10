[EN DIRECT 6 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DANS LE MONDE

CAS: 35 504 196

DÉCÈS: 1 044 490

AU CANADA

CAS: 168 956

DÉCÈS: 9504

AU QUÉBEC

CAS: 79 650

DÉCÈS: 5884

Toutes les nouvelles du mardi 6 octobre 2020

6h31 | La COVID-19, une raison de plus de libérer les prisonniers politiques en Iran.

« Il est particulièrement important » que l’Iran, pays le plus touché par la COVID-19 dans la région, libère ses détenus politiques au moment où le coronavirus circule dans ses prisons, a jugé l’ONU mardi.

Dans un communiqué, la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, a relevé que la plupart des personnes qui ont été détenues arbitrairement en Iran (dont les binationaux, les ressortissants étrangers, les défenseurs des droits humains, les avocats, les écologistes et d’autres prisonniers d’opinion) ont été exclues des directives sur les libérations temporaires.

« Les personnes détenues uniquement en raison de leurs opinions politiques ou pour d’autres formes d’activisme en faveur des droits de l’Homme ne devraient pas être emprisonnées du tout, et ces prisonniers ne devraient certainement pas être traités plus sévèrement ou exposés à un plus grand risque », a souligné Mme Bachelet.

Dans un pays où le système pénitentiaire souffre « d’un surpeuplement chronique et de mauvaises conditions sanitaires », ces personnes ont été exposées à un risque accru de contracter le coronavirus.

Mme Bachelet s’est dite « troublée de voir comment les mesures destinées à atténuer la propagation de la COVID-19 ont été utilisées de manière discriminatoire contre ce groupe spécifique de prisonniers ».

6h29 | Des Indonésiens souffrant de troubles mentaux enchaînés pendant la pandémie.

AFP

6h22 | Coronavirus : plus d’une personne en grande précarité sur deux contaminée en région parisienne.

AFP

Plus d’une personne en grande précarité sur deux, pour l’essentiel des migrants, a été contaminée par le COVID-19 en région parisienne selon une étude publiée mardi par l’ONG Médecins sans frontières (MSF).

Avec un taux de positivité de 55 % dans les centres d’hébergement, les distributions alimentaires ou les foyers de travailleurs où MSF a conduit des tests, il s’agit de « prévalences particulièrement élevées, surtout dans les foyers et les centres d’hébergement », souligne le rapport.

L’enquête, décrite comme la toute première en France et en Europe à s’intéresser exclusivement au niveau d’exposition au virus parmi les grands précaires, concerne surtout les étrangers, qui représentent 90 % de l’échantillon de 818 personnes testées par l’ONG.

« Les résultats démontrent une prévalence énorme. La raison principale est la promiscuité et les conditions d’hébergement qui ont généré des clusters », par exemple dans les gymnases où ces personnes ont été mises à l’abri à l’aube du confinement généralisé, commente pour l’AFP Corinne Torre, cheffe de la mission France chez MSF.

Menée entre le 23 juin et le 2 juillet avec Epicentre, le centre d’épidémiologie qu’héberge MSF, l’étude révèle de fortes disparités selon les types de sites sur lesquels les personnes ont été testées : ainsi, dans les 10 centres d’hébergement où l’ONG intervient, le taux de positivité atteint 50,5 %, contre 27,8 % sur les sites de distribution alimentaire et 88,7 % dans les deux foyers de travailleurs migrants.

En France, le taux de positivité de la population générale oscille plutôt entre 5 et 10 %. Selon Santé publique France, elle était à 8 % en fin de semaine dernière, et autour de 12 % sur Paris, là où se trouvent les principaux sites couverts par MSF.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

