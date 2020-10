François Legault dans les patates?

J’aime bien François Legault, mais pourquoi s’entête-t-il à nier qu’il y a du racisme systémique au Québec comme il y en a partout au Canada ?

Son obstination oblige ses ministres à de laborieuses circonvolutions verbales. Elle pousse aussi journalistes et animateurs à leur tendre des pièges faciles. Dimanche soir, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, a demandé à la ministre Geneviève Guilbault si elle est d’accord avec l’opinion du premier ministre sur le racisme systémique. Que pouvait-elle répondre, sinon tourner autour du pot ?

Quelle chance nous aurions si le racisme au Québec n’était le lot que d’un certain nombre d’individus disséminés ça et là sur le territoire ! Le racisme est systémique s’il affecte l’ensemble de la société, s’il influe sur l’accès au logement et au marché du travail, s’il s’immisce dans les interventions policières ou dans l’administration de la justice.

C’est dans les médias, en particulier au cinéma et à la télévision, que le racisme est le plus apparent. La plupart des diffuseurs, dont CBC/Radio-Canada, viennent donc de s’associer à BIPOC TV & Film pour lancer une offensive intitulée « EmbauchezDiversité ». C’est la traduction – ni très heureuse ni très française – de la campagne « HireBIPOC » (BIPOC pour Black Indigenous People of Color).

PRÉLUDE À LA « DISCRIMINATION POSITIVE »

Première étape de la campagne « EmbauchezDiversité », on a mis en ligne un répertoire qui comprend les coordonnées de 500 artistes et artisans noirs, autochtones et personnes de couleur. Les diffuseurs et la vingtaine d’organismes qui appuient l’initiative s’engagent à y recourir avant d’engager des artistes et des artisans.

Quelques diffuseurs et certains organismes comme Téléfilm envisagent même d’en faire une condition avant d’accepter tel ou tel projet. Il s’agit d’une « discrimination positive » destinée à faire du rattrapage auprès de groupes minoritaires souffrant d’inégalités notoires.

Personne ne s’opposera à ce qu’on voie plus de Noirs et d’Autochtones dans nos films et nos émissions de télévision. Quand leur présence à l’écran et dans les équipes de création et de production sera plus substantielle, aura-t-on réglé pour autant la question du racisme systémique dans les médias ? On en aura diminué l’urgence, mais le racisme subsistera tant que Noirs, Autochtones et personnes de couleur n’occuperont pas certains postes de pouvoir dans les médias.

LE MAUVAIS EXEMPLE DES GOUVERNEMENTS

Le racisme systémique est bien plus troublant dans les conseils d’administration des entreprises qu’il ne peut l’être dans les médias. Il est flagrant dans les hautes sphères gouvernementales, mais c’est plus facile de mettre le genou par terre, comme le premier ministre, Justin Trudeau, ou de le nier, comme François Legault, que de s’y attaquer.

Des neuf juges de la Cour suprême du Canada et des neuf principaux officiers du Parlement canadien, il n’y a aucun Noir et aucun Autochtone. Pas un seul non plus parmi les neuf officiers de l’état-major des armées. Aucun parmi les 14 administrateurs de la Banque du Canada. Enfin, aucun parmi les 27 sous-ministres en titre.

La situation est la même à Québec. Le conseil des ministres compte 27 membres, mais un seul Noir et aucun anglophone. Seulement 23 des 724 hauts fonctionnaires viennent des communautés visibles, un seul est autochtone et six sont anglophones. Des 3193 grands gestionnaires de l’État, seuls 150 sont issus des minorités visibles.

Quand François Legault clame qu’il n’y a pas de racisme systémique au Québec, puis-je me permettre de lui dire gentiment qu’il est dans les patates.