Le directeur de la police de Québec défend l’ancien chef de Gatineau

Le chef de la police de Québec a défendu bec et ongles mardi son ancien homologue de Gatineau, qui se retrouve devant le Comité de déontologie pour avoir laissé filtrer de l’information concernant une arrestation, il y a quatre ans.

« Les décisions qu’il a prises étaient très bonnes. J’aurais pris les mêmes décisions au même moment. [Mario Harel] s’est acquitté de son devoir de policier avec excellence », a témoigné mardi Robert Pigeon, directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), devant le Comité de déontologie policière.

Son ancien confrère à la retraite, l’ex-chef de la police de la Ville de Gatineau, Mario Harel, se défendait mardi pour la deuxième journée consécutive concernant un geste qu’il a posé le 10 février 2016.

Ce jour-là, il a annoncé à la directrice générale et au maire qu’un homme influent dans la sphère du développement économique de Gatineau était sur le point d’être arrêté par la Sûreté du Québec (SQ), notamment pour entrave à la justice.

Mission remplie

Ce geste irait à l’encontre du code d’éthique, selon le commissaire à la déontologie policière, car un agent de la paix est tenu de ne pas dévoiler des informations qu’il obtient dans le cadre de ses fonctions.

Or, le chef de la police de Québec l’a appuyé mardi en indiquant qu’[il trouvait] que M. Harel avait pris énormément de précautions avant de divulguer les informations et qu’il s’était acquitté de sa mission de policier. Plus encore, qu’il aurait été dans l’erreur de ne pas en avertir sa supérieure, la DG de la Ville, d’après M. Pigeon.

« Il a pris soin de s’assurer que l’enquête était terminée pour ne pas porter préjudice à l’individu. Il a agi conformément aux bonnes pratiques. Sans aucun doute, c’était dans son devoir de le faire », a-t-il martelé.

Le juge administratif Richard W. Iuticone décidera toutefois ultérieurement s’il considère comme pertinente l’opinion de ce policier expérimenté, que la défense tente de faire déclarer comme expert.

Par ailleurs, Harel a lui aussi témoigné mardi. Il s’est justifié d’avoir divulgué cette information dans le but de prévenir le crime et protéger les intérêts de la Ville.

« J’y voyais un enjeu qu’il soit arrêté là [à l’hôtel de ville]. Je comprends que j’ai le serment de discrétion. Mais j’ai aussi le mandat de protéger les biens publics. Pour moi, c’était important d’en avertir mon superviseur immédiat en fonction des circonstances et du contexte », s’est expliqué le policier à la retraite depuis 2018.

Allégations graves

Il a argué que l’homme qui devait être arrêté, Michel Plouffe, à l’époque directeur général de Développement économique – CLD Gatineau, faisait face à des allégations graves d’avoir menti à la SQ.

Une ordonnance de la Cour nous empêche de révéler plus de détails à cet effet. Son crime n’avait cependant aucun lien avec ses fonctions professionnelles.

« Ma préoccupation, c’était vraiment que des mesures préventives soient prises pour protéger l’intégrité de la Ville », a poursuivi M. Harel.

Des mesures de sécurité telles que couper l’accès de M. Plouffe à la maison du citoyen et au système informatique ont été demandées et exécutées.

Mais c’était quelques heures après son arrestation, ce que n’a pas hésité à faire valoir le commissaire à la déontologie.

M. Harel a rétorqué qu’il n’était plus de son ressort de choisir le moment d’agir à cet effet.

« Selon moi, j’ai agi selon la loi, mais je ne suis pas juriste », a-t-il conclu.