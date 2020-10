Le sport: un absolu?

Mens sana in corpore sano (« un esprit sain dans un corps sain »). Cette citation de Juvénal, poète romain de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, a traversé le temps et sert de référence dans l’éducation des enfants. Personne donc ne niera l’importance de l’activité physique. Chez les jeunes, mais aussi chez les vieux.

Hier, j’ai entendu une mère à la radio s’insurger contre l’interdiction des rencontres sportives à cause de la reprise inquiétante des cas de coronavirus. « Mon fils va à l’école pour le sport », a-t-elle expliqué avec emportement, « car il n’aime pas les matières scolaires ».

On peut se demander comment cette femme peut accepter que l’école ne soit avant tout qu’un lieu d’entraînement.

Comme tant de Québécois, cette femme est prête à descendre dans la rue pour exiger du gouvernement, débordé par la propagation du coronavirus qui risque de faire exploser notre système de santé faute de personnel, qu’il cède à ses demandes.

Comment respecter des règles imposées par la Santé publique quand il s’agit de sports collectifs où le contact fait partie du jeu ?

Choix des sports

Pourquoi la suspension provisoire de ce type de sports – le football, le soccer, le hockey entre autres – nuirait-elle à la santé physique et mentale des jeunes ? Dans les circonstances, n’y a-t-il pas d’autres activités physiques, tels la course, la marche, le cyclisme, la natation, etc. pour remplacer les sports de contact, propagateurs du virus ?

Quand a-t-on vu des parents descendre dans la rue pour encourager un système d’éducation défaillant à consacrer plus de temps à enseigner comment écrire, lire et parler correctement ? Les parents se plaignent-ils publiquement de la faiblesse des cours d’histoire, de géographie et de littérature ?

S’enflamment-ils devant le peu d’activités culturelles qui empêche les jeunes d’accéder aux arts de la scène, à la musique classique, à la peinture, à l’architecture, bref à notre patrimoine culturel, le fruit de tant d’artistes québécois reconnus dans le monde entier ?

Ces parents qui sont prêts à tout, même à risquer que leurs enfants se contaminent en pratiquant un sport où la distanciation physique est impossible, ne s’inquiètent-ils pas des carences académiques de leur progéniture ? La pandémie actuelle nous révèle en fait une absence de volonté de mettre la culture générale au cœur de nos objectifs collectifs.

Identité collective

Comment assurer notre identité sans accorder à la transmission des connaissances par l’école un rôle primordial ? Certes, l’importance de la pratique du sport est un des objectifs de l’école. Mais le sport ne peut être valorisé au détriment de l’apprentissage intellectuel.

D’ailleurs, les écoles qui offrent l’option sport-études recrutent leurs élèves en exigeant des notes au-dessus de la moyenne dans toutes les matières.

Il est inconcevable que les efforts financiers consentis par l’État dans le secteur de l’éducation, et ce, depuis des décennies, ne convainquent pas davantage de parents à accorder une importance plus grande à l’instruction et à la culture.

L’école est d’abord et avant tout le lieu privilégié de la transmission des connaissances, à défaut desquelles la vie est incompréhensible, sinon invivable.