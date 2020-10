Les Québécois premiers de classe depuis 50 ans

Il n’y a pas eu des tonnes de Québécois repêchés au tout premier rang. Le Journal a recensé les premiers choix au total depuis le repêchage de 1970.

Pour l’exercice, nous avons ressorti les joueurs nés au Québec et qui ont joué dans la LHJMQ avant d’atteindre la LNH. Denis Potvin, originaire d’Ottawa et qui a porté les couleurs des 67’s d’Ottawa dans la OHL, ne figure donc pas sur notre liste. Les Islanders de New York avaient misé sur lui avec le premier choix en 1973.

Dale Hawerchuk, un Torontois qui a fait son hockey junior avec les Royals de Cornwall, dans la LHJMQ, est également absent. Le regretté Hawerchuk avait été le tout premier choix par les Jets de Winnipeg en 1981.

C’est le même principe avec deux autres attaquants originaires de la Nouvelle-Écosse.

Sidney Crosby, le prodige de Cole Harbour, a fait le bonheur de l’Océanic de Rimouski avant de devenir le premier de classe en 2005 avec les Penguins de Pittsburgh. Puis, en 2013, l’Avalanche du Colorado a misé sur Nathan MacKinnon avec le premier choix. MacKinnon était un produit des Mooseheads de Halifax.

1970 : Gilbert Perreault

Centre | Sabres de Buffalo

Photo d'archives

1326 points (512 b, 814 p) en 1191 matchs

Membre du Temple de la renommée

Gagnant du trophée Calder (1971)

Il a joué pour les Sabres

1971 : Guy Lafleur

Ailier droit | Canadien de Montréal

Photo d'archives, Andre Toto Gingras

1353 points (560 b, 793 p) en 1126 matchs

Membre du Temple de la renommée

Gagnant de la coupe Stanley avec le Canadien (1973, 1976, 1977, 1978, 1979)

Gagnant du trophée Conn-Smythe (1977)

Gagnant du trophée Hart (1977, 1978)

Gagnant du trophée Art-Ross (1976, 1977, 1978)

Il a joué pour le Canadien, les Rangers et les Nordiques

1984 : Mario Lemieux

Centre | Penguins de Pittsburgh

Photo d'archives

1723 points (690 b, 1033 p) en 915 matchs

Membre du Temple de la renommée

Gagnant de la coupe Stanley avec les Penguins (1991, 1992)

Gagnant du trophée Calder (1985)

Gagnant du trophée Conn-Smythe (1991, 1992)

Gagnant du trophée Hart (1988, 1993, 1996)

Gagnant du trophée Art-Ross (1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997)

Il a joué pour les Penguins

1987 : Pierre Turgeon

Centre | Sabres de Buffalo

Photo d'archives

1327 points (515 b, 812 p) en 1294 matchs

Il a joué pour les Sabres, les Islanders, le Canadien, les Blues, les Stars et l’Avalanche

1993 : Alexandre Daigle

Centre | Sénateurs d’Ottawa

Photo d'archives

327 points (129 b, 198 p) en 616 matchs

Il a joué pour les Sénateurs, les Flyers, le Lightning, les Rangers, les Penguins et le Wild

1998 : Vincent Lecavalier

Centre | Lightning de Tampa Bay

Photo d'archives

949 points (421 b, 528 p) en 1212 matchs

Gagnant de la coupe Stanley avec le Lightning (2004)

Gagnant du trophée Maurice-Richard (2007)

Il a joué pour le Lightning, les Flyers et les Kings

2003 : Marc-André Fleury

Gardien | Penguins de Pittsburgh

Photo AFP

847 matchs (466 v, 266 d, 80 dp, 2 n) | 2,57 | ,913

Gagnant de la coupe Stanley avec les Penguins (2009, 2016, 2017)

Il a joué pour les Penguins et les Golden Knights

*Toujours actif