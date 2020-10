Quoi penser des citoyens sans conscience sociale?

J’ai lu les propos de cette dame de 75 ans qui affirme entrer chez Wallmart et McDo sans masque. Je doute fort de la véracité de ce qu’elle avance. Elle est certainement en déni de ce que nous vivons collectivement, parce que dans ces deux entreprises, il y a un garde à l’entrée pour voir au respect des mesures sanitaires.

Qui est-elle pour traiter de « moutons », ceux qui choisissent de porter le masque ? Personne ne me fait faire ce que je ne veux pas faire. Il m’est même arrivé de tenir tête à ceux qui tentaient de m’imposer une ligne de conduite qui n’était pas la mienne.

Le masque, je le porte pour me protéger, et pour protéger ceux qui m’entourent. J’ai 68 ans et je vis dans une résidence privée où, parce que nos dirigeants ont été assez sévères, nous n’avons eu que 19 cas de COVID et seulement trois décès. Tout ça concentré dans une seule des trois tours d’habitation.

Bien sûr, nous n’avons pas apprécié d’être confinés dans nos appartements, particulièrement en avril, où on nous a imposé de n’en sortir sous aucun prétexte pendant trois semaines. Partout où je vais, je porte le masque. Si sa pratique ne plaît pas à une minorité, comme cette femme, et bien c’est son problème, pas le mien !

Je ne peux pas croire qu’une personne de 75 ans soit aussi peu encline à croire au réel danger que représente la COVID. Comment peut-elle encore afficher une attitude d’ado rendue à 75 ans ? Ça me rappelle quelqu’un qui faisait jadis partie de mon cercle d’amis, une personne qui n’était avec son époux que pour le statut que ça lui donnait, et qui préférait toujours se voiler la face plutôt que de regarder la réalité en pleine face.

L. Léveillée

Allant dans le même sens que vos propos, un lecteur ajoutait « En matière d’insouciance, ces deux personnes-là sont certainement parvenues au sommet de l’échelle. » C’est évident que le nombrilisme dont ils font preuve donne la mesure du peu d’importance qu’ils accordent à leurs semblables. Ce monsieur ajoutait aussi : « Il y aura toujours des imbéciles avec qui ça ne sert à rien de discuter, car ils ne détiennent que la vérité ».