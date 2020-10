Saint-Narcisse: «La pandémie a jeté de l’huile sur le feu du narcissisme»

La relecture du mythe de Narcisse par Bruce LaBruce aurait difficilement pu tomber plus à point, selon le cinéaste. Déjà pratiquement omniprésent sur les réseaux sociaux, « le narcissisme a été exacerbé par la pandémie ».

« Les gens ne sortent pas ou, du moins, ils sortent moins. Alors là, ils se tournent encore plus vers Instagram pour avoir de l’attention et trouver la validation à grands coups de likes. La pandémie a vraiment jeté de l’huile sur le feu du narcissisme », explique le cinéaste canadien au bout du fil depuis Toronto.

Son plus récent projet, Saint-­Narcisse, s’apprê­te à être dévoilé dans le cadre du Festival du nouveau cinéma, à compter d’aujourd’hui, après avoir fait jaser à Venise, Toronto et Vancouver au cours des dernières semaines.

Abonné à la controverse

La controverse ? Bruce LaBruce y est abonné, et ce, depuis ses débuts. L’enfant terrible du cinéma canadien a choqué à maintes reprises dans le passé, notamment avec son L.A. Zombie, où il mêlait l’horreur et la pornographie.

« Quand j’ai commencé, je cherchais à choquer parce que, en tant que punk queer, c’était ma manière d’exprimer ma liberté d’expression, de revendiquer ma différence. Mais j’ai rapidement découvert que choquer, c’est quelque chose qui est très addictif. Et comme c’est devenu ma marque de commerce, la raison pour laquelle plusieurs personnes me suivent, je me devais de continuer en ce sens », raconte Bruce LaBruce en entretien au Journal.

Cette fois-ci, c’est à l’inceste et à la religion qu’il se frotte avec sa relecture contemporaine du mythe de Narcisse. Dans le scénario de Bruce LaBruce, qu’il cosigne avec Martin Girard (Nitro Rush), un jeune homme obnubilé par sa propre beauté découvre qu’il a un frère jumeau, élevé dans un monastère, dont il ignorait complètement l’existence. Cette fascination pour son double se transforme alors rapidement en luxure menant à des plaisirs défendus.

Le rôle des deux frangins a été confié au Québécois Félix-Antoine Duval (Corbo). Le choix, selon Bruce LaBruce, s’est imposé de lui-même.

« J’ai dû voir une vingtaine de comédiens pour le rôle des jumeaux. Mais, en plus de son talent, Félix-Antoine Duval correspondait vraiment parfaitement au standard de beauté imposé par le mythe de Narcisse. Et il était extrêmement ouvert aux idées proposées par le scénario, prêt à tourner des scènes très différentes de ce à quoi il était habitué. Bref, il était parfait », explique le cinéaste.

► Le film Saint-Narcisse est disponible sur demande via le Festival du nouveau cinéma, jusqu’au 31 octobre.