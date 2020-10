Une première sous les étoiles

Pandémie oblige, c’est dans un ciné-parc aménagé dans un stationnement de l’aéroport Montréal-Trudeau qu’aura lieu mercredi soir la première mondiale de Souterrain, le nouveau film de la réalisatrice québécoise Sophie Dupuis.

Choisi pour lancer les festivités de la 49e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC), Souterrain sera donc projeté à la belle étoile devant environ 250 voitures remplies de cinéphiles. Sophie Dupuis (Chien de garde) sera sur place en compagnie de plusieurs acteurs de son film, dont Théodore Pellerin, James Hyndman, Guillaume Cyr et Joakim Robillard.

« Ça va être très particulier parce que les spectateurs vont rester dans leurs voitures et qu’on ne pourra pas voir ni entendre leurs réactions », observe Sophie Dupuis en entrevue au Journal.

« Mais j’espère qu’ils vont communiquer avec nous par leurs klaxons ! On va s’arranger pour avoir du fun, en tout cas. »

Il faut dire que pendant quelques jours la semaine dernière, Sophie Dupuis a eu peur que la première de son film ne puisse pas avoir lieu. Les programmateurs du FNC avaient d’abord planifié une projection extérieure gratuite de Souterrain sur la place des Festivals, mais le passage de Montréal en zone rouge la semaine dernière a forcé l’annulation de l’événement. Le FNC a finalement réussi à déplacer la soirée au ciné-parc.

« Une soirée d’ouverture d’un festival dans un ciné-parc, ça ne doit pas être arrivé très souvent. Ça va rendre la soirée assez unique », souligne Sophie Dupuis.

Univers minier

Souterrain, un drame psychologique se déroulant dans le monde minier, a déjà été présenté à Val-d’Or la semaine dernière en présence de mineurs qui ont participé au tournage du film à titre de figurants. À défaut de pouvoir se rendre sur place en Abitibi (sa région natale), Sophie Dupuis a pu échanger avec les spectateurs de façon virtuelle.

« C’était un petit événement spécial pour les remercier pour leur contribution au film, explique la cinéaste. Ça s’est super bien passé. Les gens étaient super contents et ils ont trouvé le film très réaliste. Ça m’a fait plaisir d’entendre cela parce que l’un des grands défis du film était justement de montrer ce milieu avec le plus de réalisme possible. »

Souterrain devait normalement prendre l’affiche cette semaine, mais la sortie du film a été repoussée en novembre.

► Le film Souterrain sera projeté mercredi soir à 20 h dans le stationnement P11 de l’aéroport Montréal-Trudeau. L’événement est gratuit, mais il faut réserver sa place sur le site nouveaucinema.ca.