Va-t-on sacrifier les jeunes?

Zach a 17 ans. En fait, 17 ans et deux semaines. Cinq pieds et onze pouces. Un gaillard. Brillant, bon élève au Collège Lafontaine de Saint-Jérôme, il veut devenir avocat en droit des affaires.

L’été, il travaille aux tables au Lezvos à Saint-Sauveur. Lui et son ami Eddy ont acheté une vieille Honda Magna 750 1983. Ils l’ont pratiquement démontée et espèrent pouvoir la faire rouler au printemps.

Pendant ses 16 ans, Zach adorait se retrouver au gym de Sainte-Adèle pour pratiquer les arts martiaux mixtes et la boxe. Deux soirs par semaine. Avec tout le sport scolaire offert à l’Académie, il était l’exemple parfait du vieil adage romain : Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain.

Un gars fru

On a commencé à noter le changement il y a une dizaine de jours. Il avait les nerfs à vif et soupait, penché sur son assiette, souvent sans dire un mot.

C’était couru que dimanche, on soit mûr pour a good talk, comme ils le disent tous.

À un moment donné, ça s’est mis à sortir. Telle prof, tel enseignant, les maudites journées passées à ne pas bouger, la mauvaise humeur et l’inquiétude ressentie un peu partout avec ce cri du cœur déchirant.

« J’ai l’impression que je gaspille mon adolescence ! Ma jeunesse ! C’est les années pour triper, pour voir mes amis, rencontrer des filles. Là, je suis pogné... je suis fru », a-t-il lâché.

Ce n’était pas une lamentation. C’était une rage intérieure.

C’était dimanche. Hier, quand il est revenu de l’Académie, il venait d’apprendre que c’était sans espoir pour le gym, qu’il portera le masque en classe et que jeudi, il restera à la maison. Il fait partie de la bande sacrifiée le premier jour pour entamer l’école un jour sur deux.

– Inquiétez-vous pas, je me suiciderai pas, a-t-il dit.

– Viens... qu’on choisisse ta table de travail pour l’école dans ta chambre...

Et la vie va continuer.

Merdier épouvantable

Mais au lieu de continuer à ramasser son argent pour venir avec nous traverser l’Amérique jusqu’à San Francisco, au lieu de rêver à la Honda Magna 750, faut qu’il refoule un sentiment profond et lourd de rater sa jeunesse.

Et il fait partie des privilégiés. Il le sait.

Imaginez tous ces ados de familles défavorisées ou de classe moyenne qui n’ont que la vie parascolaire de la polyvalente pour découvrir que les pommes existent à Rougemont, qu’on peut jouer au hockey dans des tournois et visiter des villes du Québec et que le ski existe quand l’autobus scolaire amène les élèves au mont Orford ou à Belle-Neige.

Sacrament, ça n’a pas de bon sens.

Et pourtant, dans ce merdier épouvantable où un gouvernement tente de prévenir le plus possible de catastrophes dans les CHSLD et les hôpitaux, il faut accepter qu’on sacrifie des gens.

On sacrifie des propriétaires de bars. On sacrifie des restaurateurs qui vont faire faillite en novembre et regarder s’envoler les efforts et les épargnes d’une vie, on sacrifie presque tout le sport, surtout chez les jeunes, en espérant protéger les vulnérables.

Mais en prenant le risque d’un décrochage dévastateur et de dépressions massives.

Le coronavirus va rester 1000 ans

Les décisions sont arbitraires.

Pourquoi le gym d’Ali Nestor alors qu’aucun cas de COVID n’y a été dépisté ? Pourquoi la ville de Prévost en rouge et de l’autre côté de la 15, Sainte-Anne-des-Lacs en orange ?

Parce qu’il faut bien tracer une ligne si on veut faire peur aux gens. Et qu’il est évident que seule la peur permet aux gouvernants d’imposer leur plan de protection. Faut se raisonner et leur faire confiance. Pas le choix.

Mais il y a un point qu’on n’aborde jamais. Les premiers cas d’influenza, un coronavirus, remontent à Cléopâtre. Il y a plus de 2000 ans. Les coronavirus du rhume frappaient déjà en Asie il y a 3000 ans. Le virus de l’herpès est toujours présent. Et si vous avez le « bonheur » d’avoir un feu sauvage, vous le savez, il va vous empoisonner la vie au moins une ou deux fois par année. Dans ce temps-là, pas besoin d’appeler Arruda, t’embrasses pas ta blonde ou ton chum.

Le coronavirus de la COVID-19 est sur la Terre pour y rester. Pas un an, pas 100 ans, sans doute pour 1000 ans. Comme l’influenza et le rhume.

On va sans doute trouver un vaccin. Comme on en a trouvé pour le rhume et la grippe. Mais il se pourrait que le vaccin soit semblable à celui développé contre le rhume. Qu’il soit efficace à 60 pour cent.

Alors, faudrait peut-être commencer à y penser tout de suite. Ça va prendre combien de décennies à l’organisme pour s’immuniser un tantinet ? On va faire quoi ? Saccager l’économie et le système scolaire deux fois par année ?

Je me dis qu’il faudrait au moins y réfléchir. Le coronavirus va être là le printemps prochain... et l’automne suivant... et le printemps d’après...

Un feu sauvage, c’est long en ta...

Au moins Shawinigan est en vie

Je n’ai pas couvert un seul événement de sport en personne depuis mars. De quoi venir fou.

Ne pas parler aux athlètes, ne pas raconter la vie des entraîneurs, des promoteurs, des organisateurs.

Respirer la vraie vie. Arriver à Shawinigan et rencontrer Claude Vallée, manger un smoked meat au Mamie, puis retrouver Roger Lavergne et ses Cataractes, payer une visite au maire dans son hôtel de ville de marbre...

Mon Dieu, faites que ça reste orange.

Qu’Arruda et Richard Massé ne changent pas d’idée. Que Marie-Josée Gody tienne bon.

Que j’aille voir ma sœur Lyson à Shawinigan-Sud. On restera dehors pour jaser...

Que je couvre le combat entre David Lemieux et Francy Ntetu. Qui va être un vrai combat de boxe. Que j’entende la sirène épouvantable du terrifiant Makhmudov. Que je retrouve l’élégance de Lexson Mathieu...

Que LP Guy tripe à son micro, que « Big Matt » écrive à poings fermés un running sur le deadline, que le doc Mailloux se fasse passer pour un journaliste, que Punching Grace offre de belles images à ses abonnés...

Peut-être même que Laurent Poulain sera là ?