Wayne Simmonds à Montréal, Toronto ou ailleurs?

Parmi les athlètes qui susciteront l’intérêt des observateurs à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, vendredi, il y a le vétéran Wayne Simmonds, dont le nom semble associé à quelques équipes, incluant le Canadien de Montréal.

Ainsi, selon le site The Athletic, il ne serait pas surprenant de voir le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, déposer une offre au patineur de 32 ans, précisant que celui-ci avait attiré l’attention de l’organisation montréalaise en juillet 2019; les Devils du New Jersey avaient finalement embauché Simmonds pour un an et 5 millions $.

Toutefois, d’après la même source, le natif de Scarborough, près de Toronto, pourrait évoluer pratiquement à la maison pendant la prochaine campagne. Effectivement, les Maple Leafs seraient tentés de l’acquérir, à condition que le prix soit équitable.

«Je crois être dans une position, en tant que joueur autonome, où j’espère pouvoir aboutir avec une équipe qui aspire aux grands honneurs, avait déclaré le 9 septembre le joueur d’avant à The Athletic. C’est le but. Je veux faire la différence, je veux être la pièce manquante d’un puzzle incomplet. Je peux aider une équipe à s’améliorer.»

En 2019-2020, Simmonds a totalisé huit buts et 17 mentions d’aide pour 25 points en 68 affrontements avec les Devils et les Sabres de Buffalo, qui l’avaient obtenu à la date limite des transactions, moyennant un choix conditionnel de cinquième tour au repêchage de 2021.