Zack MacEwen sera de retour à Vancouver

Les Canucks ont été convaincus par la contribution de Zack MacEwen cette saison puisqu’ils lui ont accordé un contrat de deux saisons qui lui rapportera 825 000 $ par campagne.

«Zack est un attaquant physique capable de jouer dans les deux sens qui complète bien notre formation, a dit le directeur Jim Benning dans un communiqué. C'est un jeune joueur talentueux avec un haut niveau de compétitivité et nous sommes ravis de pouvoir continuer à développer sa carrière chez les Canucks.»

Âgé de 24 ans, MacEwen a marqué cinq buts et totalisé six points en 17 parties avec les Canucks en 2019-2020. Il a ajouté cinq filets et 11 points en 20 parties dans la Ligue américaine avec les Comets d’Utica.

Jamais repêché, MacEwen avait récolté une aide en quatre parties en 2018-2019, ses premières parties dans la Ligue nationale.