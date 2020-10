BRUNELLE, Henri



Au Centre d'hébergement Jeanne-Crevier de Boucherville, le 5 octobre 2020 à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Henri Brunelle.Il laisse dans le deuil sa fille Josée (Jean-Yves Rheault), son petit-fils Alex Carrière (Émélie Perreault-Martin), ses arrière-petits-enfants Ève et Elliot, sa soeur Thérèse (feu Ernest Cadieux), son amie Lisette Boutin.Il était le frère de Flore (feu Gaston Dalpé) et feu Rita (feu Rosaire Cossette). Il laisse également ses neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 octobre de 9h à 10h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Verchères. 25 personnes maximum.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation sociale (25 personnes maximum). Le port du masque est obligatoire.La famille désire remercier le personnel soignant du 1er étage du Centre d'hébergement Jeanne-Crevier ainsi que son médecin Dre Brigitte Ducharme pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à Henri.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier, 151 rue de Muy, Boucherville, J4B 4W7. www.fondationjeannecrevier.org