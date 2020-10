TURCOT, Pierrette



De Pointe-Calumet, le 3 octobre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Pierrette Turcot.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Mario (Joany), Nathalie (Mario) et Michel (Chantal), ses petits-enfants, Helena (Pierre-Alexandre), Cynthia, Melynda (Marty), Maïk, Marie-Rose et Malory ainsi que son arrière-petite-fille Elodie et un autre petit à venir, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité.Elle fut confiée au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.