DE CARUFEL, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'André de Carufel. Il est décédé paisiblement le 21 septembre 2020.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Cantin, ses enfants Louis et France, ses petites-filles chéries Ariane et Valérie, tous les membres de sa famille, ses indéfectibles amis Gilles et Roland et tous ceux à qui il adorait raconter ses histoires.La famille tient à remercier chaleureusement pour leurs bons soins l'équipe du CLSC Ste-Thérèse et de la Cité de la Santé particulière l'équipe de pneumologie.Étant donné les circonstances reliées à la pandémie, la famille souhaite l'honorer dans la plus stricte intimité.Des dons en sa mémoire à la Fondation Cité-de-la-Santé seraient appréciés si vous souhaitez ainsi lui dire un dernier Salut et ainsi apporter paix et réconfort à la famille.Laoffre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.