BEAULIEU née GARANT Annette

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Annette Garant Beaulieu, épouse de feu Maurice Beaulieu, à Montréal à l'âge de 91 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Patrick Pfertzel) et Jean-François, ses petits-enfants Valérie et Olivier ainsi que plusieurs neveux, nièces, beau-frère et belles-soeurs.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie au 6700 Beaubien Est à Montréal H1M 3E3le mardi 13 octobre de 12h30 à 14h suivi par un liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don au centre d'oncologie de l'hôpital Maisonneuve Rosemont serait apprécié.