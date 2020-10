VINCENT, Yvon



À Laval, le 9 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Yvon Vincent, fils de feu M. Henry Vincent et de feu Mme Laurette Poirier.Il laisse dans le deuil sa femme Kathleen Metcalfe, ses fils Sylvain (Dominique) et Stéphane, son petit-fils Simon (Arianne), ses frères et sa soeur : Denis (Yvette), Louisette, André (Françoise) et Hubert, neveux, nièces et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 10 octobre 2020 dès 14h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h30 au salon même.