CARRIÈRE, Suzanne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Suzanne Carrière, survenu le 1er octobre 2020, à l'âge de 88 ans.Épouse de feu M. Jean-Guy Bernier, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Robert Paradis), ses fils Patrice (Nathalie Ménard) et Stéphane (Martine Labrie), ses six petits-enfants Catherine, Jessica, Simon, Camille, Antoine et Julien, ses arrière-petits-enfants Mavrick et Thomas, ses frères Roland (Marielle), Réal (Denise), Claude et Gérard (Lucie), sa soeur Thérèse (André), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieurement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.www.salondemers.com