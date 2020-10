ARCHAMBAULT, Gisèle

(Goulet)



De Repentigny, le 30 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Gisèle Archambault, épouse de monsieur Pierre Goulet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Line), Jacques et Marie-Josée (Pierre); ses petits-enfants Valérie (Simon), Ariane, Simon (Martine), Cloé (Daath), Marie-Noëlle et Félix; ses deux arrière-petits-enfants Laura et Thomas; ses frères et soeurs; beaux-frères et belles-soeurs; neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille vous invite à venir la saluer une dernière fois au complexe funéraire :le vendredi 9 octobre 2020 de 19h à 22h. Le lendemain ses funérailles seront célébrées le samedi 10 octobre à 15h30 en l'église De La Purification sise au 445, rue Notre-Dame à Repentigny, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Veuillez prendre note, de vous rendre directement à l'église le samedi 10 octobre pour les funérailles.Son époux et ses enfants remercient tout le personnel du CHSLD des Deux Rives pour tous les bons soins prodigués, tout particulièrement Diane.Au lieu d'envoi de fleurs, un don à la Société Parkinson Québec serait apprécié.Prendre note qu'au salon, l'église ou au cimetière : que le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires, le nombre limite est de 25 personnes.