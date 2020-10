LABONTÉ (née THERRIEN)

Constance



Le 3 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Constance Therrien, épouse de M. Gaétan Labonté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Christine et France (Daniel), ses petits-enfants, Maxime, Yannick, Ellioth, Noémie et Zoé, sa belle-soeur Ghislaine, ainsi que de nombreux parents et amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée dimanche, 11 octobre à 11h à lawww.maisonfuneraireroussin.com