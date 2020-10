PAQUETTE, Laurier



À Laval, le 2 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Laurier Paquette, époux de Madame Rollande Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrice (Francine), ses petits-enfants David et Mireille, sa soeur Irène (Jacques), son frère Thomas (Paulette), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 octobre 2020 de 14h à 17h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.