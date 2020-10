LAVOIE, Jeanne d'Arc



C'est avec le coeur gros que nous vous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Jeanne d'Arc Lavoie, le 27 juillet 2020, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anik, Patrice et Geneviève, ses petits-enfants : Collin, Zackarie, Xavier, Kyana, Jovi, Mandy et Ryan, ses 2 soeurs : Ginette et Jacinthe.Elle part rejoindre son père Jacques A. Lavoie, sa mère Philomène Proulx tous deux de St-Donat et sa fratrie : Jude, Nicole, Martin, Marie, Alain, Lucie et Jean-François.Femme merveilleuse et aimée de tous, elle laisse aussi ses neveux, sa nièce et ses amies.Jeanne a vécu à Orléans en Ontario plusieurs années, fut Fille d'Isabelle, en plus de travailler au laboratoire et à la Banque Nationale.Nous aimerions remercier de tout coeur l'équipe du CLSC de Pointe-St-Charles et l'équipe palliative de Verdun, qui nous ont permis de vivre nos derniers moments auprès de notre mère dans sa fin de vie et cela, dans sa maison. Une équipe formidable, entre autres : Emmanuelle, Andrée-Anne, Dre Marie-Ève Leblanc ainsi qu'Hélène de Nova.L'inhumation de notre mère, Jeanne d'Arc Lavoie, et de notre père, Louis Bériault, décédé le 26 janvier 2020, aura lieu le samedi 17 octobre 2020, à midi, au cimetière d'Orléans dans le lot familial des Bériault. Une 2e cérémonie aura aussi lieu le samedi 8 mai 2021 à 14 h au cimetière de St-Donat en l'honneur de notre mère pour qu'elle repose en paix près des siens. Tous sont bienvenus ! Nous nous réunirons par la suite pour célébrer sa vie.