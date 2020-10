Airbus: Fitzgibbon dupé?

Au moment où Bombardier avait cédé sa participation dans Airbus Canada à Airbus et au gouvernement du Québec le 13 février, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, s’était félicité pour cette transaction qu’il avait qualifiée de « gagnante pour toutes les parties ».

« Les garanties [de maintien des emplois au Québec] sont verbales. [...] Je suis très à l’aise avec les engagements moraux d’Airbus »

« La transaction doit permettre au gouvernement de ne pas injecter d’argent supplémentaire dans le programme tout en maintenant les emplois au Québec »

– Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie

« L’entente permettra à Bombardier d’améliorer sa situation financière et à Airbus d’accroître sa présence et son empreinte au Québec. C’est gagnant pour les partenaires privés et gagnant pour le secteur »

– Communiqué du gouvernement du Québec