GAUVREAU, Lionel



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 28 septembre 2020, à l'âge de, est décédé de la Covid-19, M. Lionel Gauvreau, époux de feu Mme Anna Vaillancourt.Il laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette (Gaëtan), Lise (Claude), Michel (Danielle), Sylvain (Solange), ses petits-enfants, Christine, Julie, Hugo, Annie et Véronique, ses arrière-petits-enfants, Émy, Kelly-Ann, Zachary et William, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. En raison de la situation actuel, la famille souhaite vivre ce deuil dans l'intimité.Un gros merci au personnel du CHSLD Idola St-Jean pour les soins prodigués.info@maisonfunerairegroulx.com