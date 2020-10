VILLEMURE, Guy



À Montréal, le 3 octobre, à l'âge de 84 ans, est décédé Guy Villemure, époux de Thérèse Lapointe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jean-Guy, Pierre (Caroline), Gilles (Gina), Réjean (Josée) et Henri, ses petits-enfants, son frère Jean (Monique), sa sœur Carmelle (Ernest) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 9 octobre de 19h à 21h et le samedi 10 octobre de 10h à midi auT : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu en toute intimité suivie de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.