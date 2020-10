PAQUETTE, Marcel Henry



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Marcel Henry Paquette, le 1er octobre 2020 au Centre de soins palliatifs La Prairie, à l'âge de 75 ans.Né à Ottawa, Ontario, fils de feu Leo Paquette et feu Eva Paquette (Seguin), prédécédé par son fils Paul.Il laisse derrière lui son épouse bien-aimée depuis 35 ans Heather Campbell, son très cher frère Raymond Paquette et son fils Roger.Policier au poste 32 d'Outremont pendant 32 ans, Marcel a pris sa retraite et a eu bien d'autres années pour profiter de l'été au chalet du lac des Deux-Montagnes près de Rigaud.Il manquera beaucoup à ses nombreuses nièces, neveux et autres membres de la famille et amis qui l'ont aimé.En raison des restrictions de Covid, les visites sont limitées à la famille à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 PROMENADE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QCle samedi 10 octobre 2020 à compter de 13h, suivi d'un service commémoratif à 14h30.