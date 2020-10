ACOCELLA, Gabrielle



Paisiblement le 24 février 2020, en sa 83e année, Gabrielle Acocella est décédée. Conjointe bien-aimée du défunt Theodore Hamlin, soeur des défunts Rose et Pascal (Pat).Elle laisse dans le deuil son frère Michel, neveux et nièces, et amis.Sa personnalité directe et honnête nous manquera. Gaby était militante pour la défense des animaux et prenait grand soin de ses multiples chats.L'inhumation se fera en cérémonie privée.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à une fondation pour les chats.