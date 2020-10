RIOUX (née Thériault), Thérèse



À Laval, le lundi 5 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Mme Thérèse Thériault, épouse de feu Hector Rioux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Stéphane), Denis (France) et Nathalie, ses petits-enfants François (Marie-Christine) et Caroline (Jean-François), ses arrière-petits-enfants Lauralie, Mélianne et Nathéo, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 9 octobre 2020 de 11h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, et de là au Cimetière Saint-Vincent-de-Paul.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.