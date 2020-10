Commercialisation du Four Loko: amendes de 1,65 M$ pour des compagnies et leurs dirigeants

Les entreprises qui étaient responsables de la fabrication et de la distribution de la boisson sucrée et alcoolisée Four Loko au Québec et certains de leurs dirigeants devront verser 1,65 million $ à Revenu Québec pour des infractions en matière de fraude fiscale. Un montant qui sera toutefois difficile à récupérer.

• À lire aussi: L’ancien distributeur du Four Loko poursuivi par Revenu Québec

Mercredi, le fisc a annoncé que la société Cidrerie Solar et la compagnie à numéro 9127-2021 Québec inc. (Breuvages Blue Spike) avaient récemment été condamnées à payer des amendes totalisant 1,34 million $.

«Elles ont admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses ou avoir participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration de taxe spécifique sur les boissons alcooliques», note Revenu Québec.

Au cours des dernières années, Breuvages Blue Spike était responsable de la commercialisation à travers la province de la boisson américaine Four Loko de Phusion Projects et Cidrerie Solar assurait sa fabrication.

En 2017, la Régie des alcools, des courses et des jeux avait procédé au rappel de plusieurs produits avec alcool qui n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, dont le Four Loko, le Mojo et l’Octane.

Certaines des boissons contenaient de l’alcool éthylique plutôt que de l’alcool issu de la fermentation du malt.

Or, les taxes sur les spiritueux n’étant pas les mêmes que sur les bières, Cidrerie Solar devait plusieurs millions de dollars au gouvernement. En décembre 2017, la compagnie québécoise a déclaré faillite.

Du 1,34 million $, Cidrerie Solar devra débourser 1,04 million $. L’entreprise étant maintenant en faillite, Revenu Québec concède que ses «chances de récupérer la totalité des amendes imposées sont moindres».

«Cette mesure permet cependant à Revenu Québec de s’assurer que le nom auquel est associée une certaine notoriété ne sera pas revendu, et que s’il s’avérait qu’il soit effectivement cédé, le montant de la vente puisse lui être remis», explique le porte-parole, Martin Croteau.

25 chefs

En février dernier, l’agence avait déposé 25 chefs d’accusation contre ces deux entreprises et certains de leurs administrateurs.

D’ailleurs, trois dirigeants de ces compagnies, soit Guillaume Soulières, de Prévost, et Mathieu et Nicolas Gagnon Oosterwaal, de Mont-Royal, ont plaidé coupables «à des accusations d’avoir omis de tenir des registres ou des pièces justificatives dans une forme appropriée».

Ils ont été condamnés à des amendes totalisant 309 628 $. Les contrevenants ont déjà versé environ 480 000 $, précise dans un communiqué le fisc. Ils devront payer le reste des sommes d’ici deux ans.