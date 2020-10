DI MENNA, Angiolino "Angelo"



La famille de Angiolino (Angelo) Di Menna a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 3 octobre 2020 à son domicile Laval à l'âge de 77 ans. Né en Italie, il était le fils de feu Nicola Di Menna et de feu Marianna Serafini, frère de feu Angelina et de Guido Di Menna.Il laisse dans le deuil son épouse Agathe Therrien, ses enfants Carlo (Sandrine Woimant) et Valérie (Allan Pelletier), ses petits-enfants Léah et Roxanne, ses frères Pasquale (Diane Laurin), Franco (Miranda Ialenti), sa belle-soeur Marianne Pilon, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Cimetière de Laval, situé au 5505, rang du Bas St-François à Laval, H7E 4P2, le jeudi 8 octobre 2020 de 17h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour en privé en la chapelle du cimetière.Au lieu de fleurs, des dons à Phare Enfants et Familles seraient appréciés.