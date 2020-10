Découvrez l’univers unique des condos locatifs Le Huppé

Si le confinement nous a appris au moins une chose, c’est que l’environnement dans lequel on évolue au quotidien, c’est sacré! Vous cherchez à vous installer dans un condo locatif au cours des mois à venir? Faites-le dans un espace raffiné qui améliorera votre qualité de vie : Le Huppé par Immostar.

Plus qu’un condo, un projet centré sur le bien-être de ses occupants!

Situé à deux pas des Galeries de la Capitale et du parc de l’Escarpement, niché sur le boulevard Lebourgneuf, Le Huppé est un projet immobilier composé de 187 unités de condos locatifs haut de gamme exceptionnels. Chaque condominium inclut cinq électroménagers de qualité supérieure, les coûts d'énergie (climatisation, chauffage et eau chaude), un espace de stationnement souterrain, des toiles solaires dans les fenêtres et l'accès à tous les espaces communs.La plupart accueillent même avec plaisir vos charmants animaux de compagnie. Vous recherchez davantage de confort et de luxe? Essayez l’une des 29 unités de prestige, dont 10 penthouses avec une finition plus luxueuse.

À même l’immeuble, on retrouve une panoplie d'espaces communs comme une piscine intérieure, une salle d'étirement et un gym — de quoi garder la forme à deux pas de la maison! Pour un moment de détente, il y a l’embarras du choix entre le lobby, le lounge au grand foyer, la terrasse aménagée avec un foyer extérieur et les potagers communautaires ou encore les chaises de type hamac sur la véranda, endroit parfait pour un p'tit 5 à 7.

Le Huppé, pionnier du bien-être dans la Capitale-Nationale

Le Huppé s’ajoute au portfolio multirésidentiel exceptionnel de l’équipe Immostar, dont chaque projet se distingue par son architecture et son design réfléchis, mais aussi par son implantation harmonieuse dans son environnement. Grâce à l’audace et à la vision avant-gardiste de l’équipe d’Immostar, Le Huppé pourrait être le premier édifice à aspirer à la certification WELL dans la région de la Capitale-Nationale.

Cette certification indépendante, inspirée par les meilleures pratiques mondiales, est accolée aux projets qui placent l’humain au cœur du concept et qui recréent l'environnement naturel afin de favoriser le mieux-être de ses résidents. Pour l’obtenir, Le Huppé doit répondre à dix grands critères de conception: qualité de l’air, luminosité, son, communauté, eau, mouvement, matériaux, bien-être global et esprit, nutrition et confort thermique. Ainsi, Le Huppé deviendra un milieu de vie où la santé physique et le bien-être mental peuvent atteindre leur plein potentiel!

Comme si vous y étiez

Bien que le projet sera livré en juillet 2021, il est déjà possible de vivre l’expérience Le Huppé dès aujourd’hui au sein du bureau de location de l’immeuble. Là, vous pourrez visiter un appartement modèle avec cuisine complète, salle de bain et tous les différents matériaux et finis que vous retrouverez dans votre unité. Lors de votre visite, vous serez également en mesure d’explorer les somptueux espaces communs et de bien comprendre la certification WELL. Et comme il est ouvert avec ou sans rendez-vous, le bureau vous permettra de plonger dans l’univers Le Huppé à votre rythme.

Découvrez dès aujourd’hui l’univers haut de gamme Le Huppé, le projet immobilier qui fera ressortir le meilleur de vous-même.



Venez vivre l'expérience! - lehuppe.ca