BROUILLETTE, Jean



À Montréal, le 1er octobre, l'abbé Jean Brouillette a rejoint les pasteurs du Ciel, à l'âge de 75 ans, suite à une longue maladie. Il était le fils de feu Gérard Brouillette et feu Béatrice Fortier ainsi que le frère de feu Madeleine Brouillette.Ordonné prêtre le 2 juin 1973, il a exercé son ministère au sein des paroisses Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Barthélemy et Saint-Mathieu, de même qu'à titre d'aumônier aux hôpitaux Notre-Dame et Jean-Talon. Il fut prêtre-collaborateur à la Basilique Notre-Dame et à la paroisse Saint-Esprit de Rosemont.Il laisse dans le deuil quelques amis proches, ses cousins et cousines ainsi que la communauté cléricale du Diocèse de Montréal.Il sera possible de rencontrer ses proches le vendredi 9 octobre entre 14 heures et 17 heures au:T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie à l'adresse courriel suivante :