GRÉGOIRE (née HOTTOTE) Marie-Berthe

De Napierville, le lundi 5 octobre 2020 à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marie-Berthe Hottote, épouse de feu monsieur Ghislain Grégoire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean-Marie), Martine (Robert), Jean-Benoit (Josée), ses petits-enfants Andréa, Alexandra, Laurence, Charles, Pierre-Étienne, May, Molly, Rhéa, son conjoint des 25 dernières années André Lacasse ainsi que ses soeurs Isabelle et Sr. Jeannine.Compte tenu des circonstances actuelles, ses funérailles seront célébrées de façon intime et privée. Merci d'être en pensée avec nous.