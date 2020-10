MASSÉ, Roger



À Montréal, le mardi 29 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, M. Roger Massé C.I.A. est parti rejoindre son grand amour Mme Yolande Fortier pour l'éternité.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Charles), Christian et Nathalie (Martin), ses petits-enfants Sébastien (Christel) et Claudie (Stéphane), ses arrière-petits-enfants Azarie et Éloi ainsi que son frère Florian (Thérèse) et sa soeur Lyse, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La célébration se fera en toute intimité en l'église de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de dons.La famille tient tout spécialement à remercier en premier lieu le Dr Sarah-Émilie Giraldeau HMR, le cardiologue Dr Fadlallah Hussein et le Dr Rizzi Mario de l'hôpital Santa Cabrini ainsi que le grand dévouement de toute l'équipe du 2e étage.