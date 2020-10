FAUBERT, Françoise

(née Décarie)



À Châteauguay, le 27 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Françoise Décarie, épouse de feu M. Guy Faubert.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Lucie L'Écuyer), ses petits-enfants Marie-France (Jérémie Anderson) et Stéphanie (David Charbonneau), ses arrière-petits-enfants Tommy, Sophia, Corey et Danica, son beau-frère Bernard, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, des funérailles auront lieu à une date ultérieure.450 699-9919www.alexandrenicole.com