Hypersexualisation des filles: les gars doivent «se calmer les gros nerfs»

Geneviève Pettersen salue l’initiative de garçons du secondaire qui se sont présentés à l’école vêtus d’une jupe pour contester les politiques vestimentaires imposées aux filles, tout en dénonçant l'obligation du port du soutien-gorge.

«Il y a des petites filles qui se font sortir de la classe parce qu'elles n'ont pas de soutien-gorge, qui se font renvoyer chez elles parce qu'on voit la forme de leurs seins sous leur chandail ou parce qu'elles ont une épaule dénudée», a déploré l'animatrice, mercredi, à l'émission de Benoit Dutrizac, sur QUB radio.

«Et on me sert l'argument qu'il ne faut pas déranger les profs, mais je m'excuse, si tu es un homme de 35 ans et que tu as un regard sexualisé sur une jeune fille de 12 ans, va te faire soigner.»

En ce qui concerne l'hypersexualisation des jeunes filles, Benoit Dutrizac a pour sa part appelé les garçons à «se calmer les gros nerfs».

«Jamais on ne parle aux gars et je pense qu'il est temps qu'on leur parle et que des hommes adultes, à qui les gars s'identifient, leur disent de se calmer», a-t-il insisté.

ÉCOUTEZ la discussion entre Geneviève Pettersen et Benoit Dutrizac: