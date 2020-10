Il a révolutionné la guitare

La planète rock est toujours secouée au lendemain de la mort du guitariste Eddie Van Halen. Les réactions sont nombreuses. Le virtuose a laissé son empreinte avec plusieurs solos de guitare explosifs et mélodiques et aussi pour ses « riffs » puissants, inventifs, voire tueurs.

Stéphane Dufour

Pour Stéphane Dufour, guitariste d’Éric Lapointe et de la formation Fear the Leader, Eddie Van Halen a révolutionné la façon de jouer de la guitare.

« La Terre s’est arrêtée, lorsque je l’ai entendu pour la première fois. Tout s’est arrêté. C’était comme si un extraterrestre venait de débarquer sur la Terre. Ma réaction a été de me dire : Wow ! quessé ça ? », a raconté le musicien qui avait 14 ans lorsqu’il a entendu, pour la première fois, la musique de Van Halen.

Un des plus grands

Stéphane Dufour a de la difficulté à cibler des solos qui sortent du lot à travers les nombreux produits par ce virtuose de la guitare.

« Tous ses solos sont marquants. Tout était là. La forme, le son, les riffs et les effets. Il avait aussi une façon de se distinguer dans les intros des chansons. Il a révolutionné la façon de jouer de la guitare et il a été un innovateur comme on n’en verra plus jamais », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien téléphonique.

D’autres hommages

Vingt-quatre heures après son décès, les hommages continuent de déferler sur les réseaux sociaux.

« Eddie Van Halen a amené la guitare à un tout nouveau niveau », a indiqué Steve Hackett, ex-membre de la formation Genesis.

Chanteur de Van Halen, le flamboyant David Lee Roth a été court et bref sur Twitter. « Quel incroyable formidable voyage ce fut », a-t-il écrit.

« Eddie était un génie de la guitare et son jeu était de la magie pure. Pour le monde de la musique, il était un cadeau spécial. À ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, il était une personne très spéciale. ll laisse un gros trou dans plusieurs cœurs », a écrit Angus Young, sur la page Facebook, d’AC/DC.

Tom Morello, l’inventif guitariste de la formation Rage Against the Machine, parle d’un titan et d’un talent sans limite. « Un des plus grands musiciens de l’histoire de l’humanité. Repose en paix, King Edward », a-t-il mentionné.