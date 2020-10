La nouvelle passion de Sonny Caouette

Sonny Caouette, moitié du populaire duo 2Frères, s’est découvert une nouvelle passion depuis le début de la pandémie : composer de la musique pour la publicité, la télévision ou le cinéma.

Le musicien originaire de Chapais compte même mettre sur pied une compagnie qui sera dédiée à la création de musique à images. Il a un partenaire dans l’aventure, Gautier Marinof, le réalisateur du plus récent album de 2Frères, À tous les vents.

« Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on part ça sous peu. Nous en sommes à l’étape de trouver un nom d’entreprise », a fait savoir Sonny Caouette, lors d’un entretien avec Le Journal.

L’artiste de 30 ans a eu la piqûre pour ce type de création musicale sur commande quand il a signé, plus tôt cette année, les ritournelles publicitaires de Cherry River, la marque de vodka de Marc Dupré.

« C’est quelque chose qui m’allume beaucoup, qui me met au défi. Ce n’est pas un défi qui me fait peur, ça me nourrit », dit celui qui, bien qu’il n’aime pas travailler sous pression, constate qu’il livre de bons résultats quand il doit respecter une heure de tombée.

Histoire de se pratiquer, il s’amuse même à créer ses propres mélodies pour remplacer celles de séries télé déjà existantes.

« C’est comme un portfolio. J’en publie régulièrement sur Facebook. Je me sers souvent de celles sur Netflix parce qu’elles sont faciles à trouver. Je refais une musique complètement différente de la musique originale. »

Son studio chez lui

Ce nouveau projet permet à Sonny Caouette de travailler de chez lui, là où il s’est bâti un studio d’enregistrement dans son cabanon.

C’est là qu’il apprend les rudiments du mixage en plus de développer sa passion pour la musique à images et la musique orchestrale.

« Le confinement m’apporte énormément au niveau de la créativité. Je ne suis pas moins créatif. Je trouve ça horrible ce qui se passe dans le monde et je ne souhaite à personne de contracter la COVID-19, par contre j’essaye d’en tirer le plus de positif possible et moi, être seul à la maison et travailler dans mes affaires, ça ne me dérange pas vraiment. En plus, ça me permet de passer plus de temps avec ma fille. »

2Frères est en lice pour trois Félix au Gala de l’ADISQ : album de l’année – adulte contemporain, chanson de l’année et groupe ou duo de l’année.