La santé des présidents américains, entre mensonges et mise en scène

Quel est vraiment l’état de santé de Donald Trump? Les informations officielles distillées depuis qu’il a annoncé avoir contracté le coronavirus ont confirmé que la santé du locataire de la Maison Blanche reste un secret bien gardé, qui peut même faire l’objet de savantes mises en scène à l’ère des réseaux sociaux.

Depuis vendredi, les déclarations de son médecin, Dr. Sean Conley, ont été souvent confuses, parcellaires, parfois même contredites par le chef du cabinet du président.

Cela n’a rien de surprenant, puisque rien n’oblige les dirigeants américains à communiquer sur leur santé, souligne Matthew Algeo, auteur d’écrits sur les mensonges récurrents de présidents américains, tels «The President Is a Sick Man».

«Cela marche à l’honnêteté, et dépend complètement de ce qu’ils veulent bien nous dire», dit-il.

Or les présidents n’ont aucun intérêt à révéler leurs ennuis de santé. Ils «détestent paraître faibles, ils feraient n’importe quoi pour éviter ça», dit cet expert. A fortiori à moins d’un mois d’une élection pour laquelle ils sont en position défavorable, comme c’est le cas pour Donald Trump.

Le choix du médecin du président, généralement un militaire - comme le Dr Conley, issu de la marine - est “structurellement” source de conflits d’intérêt, souligne aussi Rose McDermott, spécialiste de la santé des présidents américains à Brown University.

“Il est médecin du président, et le président est son commandant en chef: si le président n’aime pas ce qu’il dit, il peut non seulement le renvoyer mais aussi supprimer sa retraite,” dit-elle. “On peut faire semblant de penser qu’il protège la confidentialité de son patient, mais il y va aussi de sa carrière et sa situation financière”.

Mensonges à répétition

De fait, l’histoire des Etats-Unis est jalonnée de mensonges sur la santé des présidents.

Le président Woodrow Wilson fut, à l’automne 1919, victime d’une attaque cérébrale dont personne ne parla publiquement avant février 1920. Gravement atteint, partiellement paralysé, c’est sa seconde épouse, Edith Wilson, qui prit les choses en main jusqu’à la fin de son mandat en 1921, sans que le public ne mesure son influence.

Dwight Eisenhower minimisa la gravité de la crise cardiaque qu’il subit en 1955, et John F. Kennedy ne dit rien de sa maladie d’Addison, une insuffisance hormonale. Son assassinat en 1963 conduisit néanmoins à l’adoption, en 1967, du 25e amendement de la Constitution américaine, qui prévoit de transférer les pouvoirs présidentiels au vice-président en cas de mort ou d’incapacité du président.

Pour autant, exceptée blessure flagrante grave, comme lorsque Ronald Reagan fut blessé par balles en 1981, les circonstances dans lesquelles le Congrès pourrait déclarer un président incapable d’exercer ses fonctions peuvent faire l’objet de débats, souligne M. Algeo.

«Comme une bande annonce»

L’avènement d’une société ultra-médiatisée et des réseaux sociaux n’a pas favorisé la transparence, selon ces experts, même si aucun président ne pourrait aujourd’hui, comme Woodrow Wilson, rester quatre mois à l’abri des regards.

D’autant qu’un président comme Donald Trump, ex-star de télé-réalité devenu «twittos» effréné, sait en tirer le meilleur parti, souligne Emerson Brooking, du centre de réflexions Atlantic Council.

Le président a ainsi tenu les médias en haleine depuis vendredi, en tweetant des vidéos censées témoigner de son combat gagnant contre le virus, selon cet expert: depuis son apparition, apparemment au travail, dans un bureau de l’hôpital samedi, jusqu’à son retour triomphal lundi à la Maison Blanche filmé «comme une bande-annonce».

«Pendant que les médias commentent ou critiquent ces vidéos, ils ne posent pas de question sur sa gestion du Covid-19 ou le 25e amendement», assure M. Brooking.

Face à cette opacité, certains experts appellent à créer une commission de médecins indépendants pour vérifier les capacités des présidents, appels renouvelés par l’âge avancé de Donald Trump - à 74 ans, plus vieux président que les Etats-Unis aient jamais eu - et celui de son rival démocrate Joe Biden, 77 ans.

«On ne donnerait pas tous les détails au public, mais ce comité confirmerait que la personne est en forme», avance Rose McDermott.

Mais ces appels à une information objective sont restés vains jusqu’ici, aux États-Unis comme dans d’autres pays occidentaux.

Car il n’y a pas qu’en Amérique que la santé des dirigeants reste taboue, rappelle Rose McDermott. Les pays à régime autoritaire sont des exemples évidents, mais le public est aussi souvent condamné aux spéculations dans les pays démocratiques.

Même la chancelière allemande Angela Merkel, dont beaucoup louent la gestion de la pandémie, fut avare d’explications sur les tremblements dont elle fut prise lors de cérémonies publiques en 2019.

«Je ne vois personne qui soit exemplaire», dit Rose McDermott.