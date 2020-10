Le baroud de déshonneur de Donald Trump

Face au risque possible pour lui de perdre l’élection présidentielle, Donald Trump nous livre en direct son baroud de déshonneur. En long et en large.

Véritable danger public depuis quatre ans, craignant de perdre le pouvoir bientôt, ce président outrancièrement narcissique, mégalomane, mythomane, raciste et misogyne tire dans toutes les directions.

Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il avait déjà réussi à empoisonner le climat social. Non seulement aux États-Unis, mais, par effet de contagion, à travers les soubassements des médias dits sociaux à travers tout l’Occident.

De son « Make America Great Again », sa vraie motivation était et demeure « Make America Hate Again ». La haine sous toutes ses formes – le produit d’exportation numéro 1 de l’administration trumpienne.

Sous Trump et sa « base » d’extrême-droite, même les suprématistes blancs ont opéré un retour en force.

Avec la COVID-19, du sang, il en a aussi beaucoup sur les mains. La pandémie mondiale, il en a nié la dangerosité à répétition. Résultat : plus de 200 000 morts aux États-Unis.

Délire meurtrier

Ce faisant, ses adeptes antimasques se sont multipliés jusque loin des frontières américaines. Y compris ici, au Québec. Le délire organisé ou désorganisé, ça reste du délire.

Sauf que face à un virus hyper contagieux, ce délire continue de mettre des vies en danger. Impossible de le nier.

Même rattrapé lui-même par la COVID-19, il multiplie les mises en scène aussi machistes que dignes des plus mauvais studios hollywoodiens. Tel un Tarzan orangé sautant d’un arbre à l’autre, il sort trop tôt de l’hôpital pour se pavaner à la Maison-Blanche en retirant son masque de manière dramatique.

Ne laissez pas la COVID-19 « dominer votre vie » est son message. Encore une fois, il menace la santé des gens en leur faisant croire que ce n’est qu’un « petit » virus facile à combattre.

Un Louis XIV d’opérette

Les Américains, dont le système de santé est le plus darwinien de l’Occident, sont pris, eux, à courir après des traitements inaccessibles.

Aux antipodes, Trump, tel un Louis XIV d’opérette, du haut de sa suite présidentielle à l’hôpital militaire Walter Reed, a eu droit aux meilleurs soins du monde.

Son troupeau bien aligné de médecins, chacun joliment vêtu de sa blouse médicale blanche immaculée, complétait la mise en scène. Malheureusement, pas moyen de trouver un seul psychiatre parmi eux.

Et pourtant, parce que tout ne peut pas mal aller tout le temps, les sondages s’alignent de plus en plus contre lui. Pour le moment, son rival démocrate Joe Biden jouirait même de 15 points d’avance sur le républicain Trump.

L’espoir de voir Donald Trump congédié le soir de l’élection par suffisamment d’Américains serait-il donc possible ? L’impression d’un homme pas tuable, politiquement parlant, nous hante néanmoins.

L’histoire nous enseigne en effet que même en démocratie et même avec des élections, dysfonctionnelles ou pas, un tyran détraqué peut prendre le pouvoir.

Qu’il s’en trouvera toujours dans les coulisses du pouvoir pour s’agenouiller devant lui en échange d’une faveur ou d’autre chose.

Mais l’histoire nous enseigne aussi qu’à moins d’une guerre, le tyran peut également être détrôné à la prochaine élection.