Le nouvel opus d’AC/DC sera lancé en novembre

C’est confirmé. AC/DC lancera son nouvel album le 13 novembre.

Après avoir agacé les fans avec un court extrait de 30 secondes, le groupe australien a mis en ligne à minuit son nouveau simple, Shot in the Dark. Une pièce de trois minutes dans la tradition du son et du style d’AC/DC.

PWRUP sera le 16e disque studio du quintette australien, enregistré à Vancouver, où le groupe a enregistré plusieurs de ses albums. L’album, qui contient 12 titres, a été réalisé par Brendan O’Brien, avec qui le groupe a travaillé pour les albums Black Ice et Rock or Bust.

L’alignement d’AC/DC, version 2020, est constitué du chanteur Brian Johnson, qui a fêté lundi son 73e anniversaire de naissance, des guitaristes Angus et Stevie Young, du bassiste Cliff Williams et du batteur Phil Rudd. Williams et Rudd sont de retour au bercail après quatre et cinq années d’absence.