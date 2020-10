«Les coulisses du Palais»: des dossiers encore plus complexes

En abordant des sujets graves comme l’exploitation sexuelle des enfants sur internet, les problématiques en santé mentale et la violence conjugale, la deuxième saison de la série Les coulisses du Palais propose un portrait encore plus complet du système judiciaire québécois.

Le premier chapitre des Coulisses du Palais, diffusé à Canal D à l’automne 2018, était campé au palais de justice de Québec. Cette fois, les caméras robots de la production ont été installées au palais de justice de Montréal. Juste avant la pandémie, doit-on préciser, ce qui a épargné le tournage des mesures sanitaires.

«On voulait montrer une autre réalité, dans un palais de justice un peu plus gros, avec un plus grand volume de causes, et des enjeux liés à d’autres types de criminalité, comme des problématiques de gangs de rue ou de communautés culturelles. À Montréal, c’est une plus grosse machine», explique le journaliste et documentariste Yves Thériault, producteur au contenu de la série.

PHOTO COURTOISIE, Marie-Noële Pilon

«Cette année, on est un peu plus dans les salles de cour. Dans la première saison, on voulait humaniser des professions que les gens connaissent moins bien, comme celle de magistrat. Dans la deuxième, les juges nous guident encore dans les causes, mais on est davantage dans l’action, dans les procédures», ajoute celui qui avait aussi orchestré la série documentaire En prison.

Briser les préjugés

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle cuvée des Coulisses du Palais illustrent bien la complexité des nouveaux cas traités.

Dans le premier, un Montréalais de 42 ans fait face à une trentaine d’accusations de leurre d’enfant et d’extorsion, qui s’additionnent aux chefs de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile qui pèsent déjà contre lui. Une dizaine de jeunes filles d’environ 9 à 12 ans, d’Angleterre, des États-Unis et du Québec, étaient impliquées dans le commerce de l’homme.

Dans la deuxième demi-heure, bouleversante, on rencontre une jeune femme, Désirée (nom fictif), aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui refuse catégoriquement d’être hospitalisée.

Allumée, Désirée relate avec candeur avoir tenté de s’ouvrir les veines à quatre ans avec un rasoir de son père, et avoue stoïquement être parfaitement capable de «manipuler le système».

PHOTO COURTOISIE, Marie-Noële Pilon

Marie-Julie Croteau, juge de la Cour du Québec en chambre civile, lui répond avec une empathie et une attention senties, qui contrastent avec les commentaires souvent acerbes qu’on entend dans la population et dans les médias au sujet du système de justice québécois. Particulièrement cette année, alors que des dénonciations d’inconduite ont déferlé sur les réseaux sociaux, et que le sort réservé à une Nathalie Normandeau, par exemple, a fait couler beaucoup d’encre.

«Pour quelqu’un qui n’est jamais entré dans une salle de cour, la série est très révélatrice, relève Yves Thériault. On essaie de faire tomber certains préjugés. On constate que les victimes ne sont pas toujours laissées à elles-mêmes, contrairement à ce qu’on entend parfois. Il y a des ressources qui existent pour aider les gens.»

«C’est sûr que, quand le système judiciaire fait la manchette, c’est souvent pour des mauvaises raisons, enchaîne l’observateur. Des procédures sont tombées, un juge a dit une niaiserie, un pédophile a été libéré... Mais, tous les matins, dans les 55 palais de justice du Québec, il y a des milliers d’officiers de justice, juges, avocats de la couronne et de la défense, greffiers, qui vont travailler et qui ont à cœur que le système judiciaire fonctionne. C’est sûr que le système est loin d’être parfait, mais contre quel autre on l’échangerait? Contre ceux de la Russie ou de la Chine? Je ne pense pas. Même contre le système américain, je ne suis pas certain. Dans toutes les professions, il y a des gens très compétents, et d’autres moins, mais la plupart font bien leur travail.»

Les coulisses du Palais s’attardera également, cet automne, à la violence conjugale, à laquelle est dédié un étage presque entier du palais de justice de Montréal, où sont traités près de 3000 dossiers actifs. La petite créance, avec ou sans médiation, sera aussi au programme.

Canal D présente la deuxième saison des Coulisses du Palais à compter de ce vendredi, 9 octobre, à 20 h.