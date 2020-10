L’événement majeur pour tout savoir sur la transformation numérique

Offert par

10 000 participants, 6 jours, 600 conférenciers, 50 pays, 300 heures de contenu.

Du 13 au 18 octobre prochain se déroule la Semaine numérique de Montréal. Vous êtes tannés des présentations Zoom? Participez à ce format audacieux 100% numérique. Les plus grands conférenciers sont accessibles au bout de votre clavier dans une expérience réinventée par le Printemps numérique.

Des acteurs de changement d’ici et d’ailleurs

Audrey Tang est la ministre du numérique de Taïwan. C’est la première ministre au monde à être ouvertement trans. Après avoir quitté l’école à 14 ans, elle ouvre son entreprise de programmation deux ans plus tard. Elle a ensuite fait carrière à Silicon Valley. Sa philosophie : utiliser la technologie pour bâtir une communauté tissée serrée! (Taïwan)

Kosta Peric de la Fondation Bill & Melinda Gates est un technologue aguerri qui s’intéresse au lien entre la technologie, la finance et l'innovation. Sa conférence : Embrace Digital Transformation for good! (États-Unis)

Dr Yanick Beaulieu, cardiologue et entrepreneur, a développé une nouvelle forme de collaboration médicale interactive pour aider les médecins, les équipes de soins et les patients, même à distance! Sa plateforme est utilisée dans plus de 80 pays. (Québec)

Alissa Knight est une hackeuse professionnelle depuis 20 ans, alliant le piratage à la création de contenu. Elle a aussi publié le premier livre sur le piratage de voitures connectées. (États-Unis)

Sir Rob Wainwright, partenaire senior chez Deloitte, travaille au sein du département de cybersécurité et de criminalité financière du cabinet. Il était directeur exécutif d’Europol et a contribué à la création du Centre européen de lutte contre le terrorisme et du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité. (Pays-Bas)

Victor Riparbelli est le PDG et le co-fondateur de Synthesia, une startup d’IA permettant aux entreprises de localiser et de personnaliser leur contenu vidéo. (Royaume-Uni)

Des Pavillons thématiques riches en contenu

On traverse une période étrange, tout en vivant une révolution numérique. À travers les Pavillons Cybersécurité et Identité numérique, I.A. IoT et 4.0, Fintech, Ville du Futur, Santé, Éducation, Développement durable, Travail de demain, et Créativité, MTL connecte explore les enjeux actuels et les pistes de solutions concrètes pour s’adapter aux nouvelles réalités.

Le concours MTL Tech Awards présentera en clôture les projets innovateurs d’entrepreneurs.

ISEA2020, l’art numérique en vedette

Photo Stephanie Rothenberg, Aphrodisiac machine aquaculture

Après la Corée du Sud, Montréal reçoit cette année ISEA, l’un des événements les plus importants sur l’art électronique et la technologie au monde. Autour du thème Why Sentience?, 300 conférenciers et artistes de 40 pays proposeront une programmation académique. 105 artistes locaux et internationaux vont présenter leurs œuvres en ligne.

Un monde virtuel pour vos 5 à 7

Ce n’est pas parce qu’on est éloigné que nous ne sommes pas proches! MTL connecte vous ouvre sa zone virtuelle en collaboration avec Pixsenses. Créez votre avatar, allez prendre un verre et faites du réseautage dans cet univers immersif et convivial.

Pour connaître la programmation complète, visitez le site www.mltconnecte.ca, différents forfaits sont disponibles.