L’impréparation

Craindre pour ses données personnelles n’est pas une bonne raison d’hésiter à installer l’application Alerte COVID sur son téléphone.

Ça fonctionne avec la technologie Bluetooth, et non pas avec la géolocalisation. Le gouvernement ne peut donc pas vous suivre. De toute façon, petite nouvelle pour vous, votre cellulaire vous traque déjà.

Par contre, c’est normal d’hésiter à télécharger quand on ne peut encore nous garantir une réponse rapide à un test de dépistage, suivant la réception d’un message pour nous dire de nous isoler après une rencontre non précisée.

Ça déborde

Plusieurs personnes doivent attendre jusqu’à dix jours pour avoir le résultat de leur test. D’autres vont se faire tester avec leur enfant, laissent un seul numéro de téléphone, puis reçoivent un SMS pour leur donner un résultat, sans préciser de quel membre du ménage il est question. Dans certaines régions, ce sont encore des téléphonistes qui font les retours.

On continue d’ouvrir des cliniques de prélèvements, alors que ce sont les laboratoires qui ne fournissent pas, il manque du personnel. Avec l’Alerte COVID, on va déverser plus de tests dans le goulot d’étranglement.

Le gouvernement nous impose des contraintes, sans remplir sa partie du contrat qui est d’en amoindrir les méfaits. Après sept mois d’urgence sanitaire et alors que la deuxième vague frappe fort, cette impréparation est inacceptable.

Tournée de promotion

Si le gouvernement croyait vraiment à l’Alerte COVID, il l’aurait implantée en août, quand les gens avaient encore le goût d’écouter. Il ne l’aurait pas annoncée le même jour que plusieurs nouvelles mesures impopulaires, comme la fin des sports d’équipe.

La CAQ a passé l’été à faire une tournée préélectorale plutôt qu’à marteler l’importance des mesures sanitaires. Avec cette deuxième vague qui frappe plus tôt qu’elle ne l’avait elle-même prévu, elle recueille le fruit de son improvisation.

Ce serait bien qu’on réalise du côté du gouvernement qu’on arrive au bout de ce qu’on peut exiger des citoyens. Ça aiderait pour la suite.